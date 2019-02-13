"Реал" обыграл "Аякс" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 14 февраля. Футболисты испанского "Реала" со счетом 2:1 обыграли голландский "Аякс" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Амстердаме.

В составе гостей мячи забил Карим Бензема (60-я минута) и Марко Асенсио (87), у хозяев отличился Хаким Зиеш (75). Гол Бензема стал для него 60-м в рамках Лиги чемпионов. По этому показателю он вышел на четвертое место, а опережают его Рауль (71), Лионель Месси (106) и Криштиану Роналду (121).

На 38-й минуте встречи гол защитника голландской команды Николаса Тольяфико был отменен после применения системы видеопомощи арбитрам (VAR). VAR используется в плей-офф Лиги чемпионов с текущего сезона. Отмененный гол Тальяфико стал первым в истории турнира случаем применения данной системы.

Перед началом матча была объявлена минута молчания, посвященная памяти аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе.

Испанский защитник "Реала" Серхио Рамос провел 600-й матч за клуб во всех соревнованиях. Рекордсменом по этому показателю является Рауль (701 матч). 19-летний голландский защитник "Аякса" Маттейс де Лигт стал самым молодым капитаном в истории плей-офф Лиги чемпионов, побив рекорд испанца Сеска Фабрегаса, который в сезоне-2008/09 выводил на поле английский "Арсенал" в возрасте 21 года.

Ответный матч между "Реалом" и "Аяксом" состоится 5 марта в Мадриде.