"Питтсбург" без Малкина победил "Эдмонтон" в матче НХЛ

ТАСС, 14 февраля. "Питтсбург" дома обыграл "Эдмонтон" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встречу из-за дисквалификации пропускал нападающий хозяев Евгений Малкин.

В составе победителей шайбы забросили Брайан Раст (23-я минута), Теодор Блюгер (27) и Джаред Макканн (60). У проигравших отличился Леон Драйзайтль (5).

Департамент по безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) дисквалифицировал Малкина за неспортивное поведение в предыдущем матче с "Филадельфией". Хоккеист в третьем периоде встречи, которая завершилась 12 февраля победой "Питтсбурга" со счетом 4:1, ударил клюшкой по лицу австрийскому форварду соперника Михаэлю Раффлю и был удален до конца игры за неспортивное поведение. Во вторник состоялось слушание дисциплинарного комитета лиги, по итогам которого россиянина дисквалифицировали на один матч, также он потеряет около $51 тыс. по условиям коллективного трудового соглашения. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ, сам Малкин после матча заявил, что не хотел ударить Раффля.

В текущем сезоне на счету россиянина 56 очков (14 шайб + 42 передачи) в 51 игре. "Питтсбург" занимает восьмое место в Восточной конференции, имея в активе 67 очков после 57 встречах. Следующий матч клуб проведет на своей площадке против "Калгари" 16 февраля.