Гунина обыграла Затонских и лидирует после семи туров шахматного турнира в Сент-Луисе

ТАСС, 14 февраля. Россиянка Валентина Гунина одержала победу над американкой Анной Затонских в партии седьмого тура шахматного турнира в американском Сент-Луисе (штат Миссури).

Встреча россиянки Александры Костенюк и Харики Дронавалли из Индии завершилась вничью. В других партиях грузинка Бела Хотенашвили обыграла американку Ирину Круш, вничью сыграли представительница Казахстана Жансая Абдумалик и грузинка Нана Дзагнидзе, немка Элизабет Петц и француженка Мари Себаг.

После семи туров лидирует Гунина (6 очков), следом за ней располагаются Костенюк (5,5), Круш (4,5), Дронавалли (4), Дзагнидзе (3,5), Абдумалик (3), Хотенашвили (2,5), Затонских, Петц и Себаг (2).

Следующий тур пройдет в ночь на пятницу. Турнир в Сент-Луисе завершится 16 февраля. Призовой фонд составляет $150 тысяч.