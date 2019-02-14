Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Клоппу за критику судьи

ТАСС, 14 февраля. Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу за неподобающие комментарии после матча 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Вест Хэма". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британский телеканал Sky Sport.

Клоппу было предъявлено обвинение в связи с тем, что он поставил под сомнение честность и непредвзятость судьи Кевина Френда.

После матча, который прошел 4 февраля и завершился со счетом 1:1, Клопп прокомментировал судейство Френда: "Мы забили после офсайда. Арбитр, должно быть, узнал об этом в перерыве, и это объясняет то, что во втором тайме было много странных ситуаций, не критических, но они сбивали ритм".

Отмечается, что немецкий специалист должен ответить на данные обвинения до 18:00 по Гринвичу (21:00 по московскому времени) 18 февраля.

В текущем сезоне "Ливерпуль" после 26 игр занимает второе место в таблице АПЛ, имея в активе 65 очков.