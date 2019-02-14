ОКР заключил соглашение о сотрудничестве с Федерацией сноуборда России

ТАСС, 14 февраля. Олимпийский комитет России (ОКР) заключил с Федерацией сноуборда России новое соглашение о сотрудничестве на четыре года. Об этом сообщает служба информации ОКР.

Отмечается, что стороны обсудили текущие результаты, уровень организации турниров, потребности общероссийских спортивных федераций в контексте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. "[Глава ОКР] Станислав Поздняков поздравил российских сноубордистов с успешным выступлением на чемпионате мира в американском Парк-Сити, где две золотые медали завоевал 19-летний Дмитрий Логинов (в гигантском и обычном параллельном слаломе), а Наталья Соболева стала серебряным призером в гигантском слаломе", - говорится в сообщении.

"Партнерство с ОКР для нас крайне важно, - отметил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров. - Наиболее остро сейчас стоит вопрос материально-технического обеспечения. Планируем приобрести дорогостоящую подушку, которая позволит спортсменам отрабатывать прыжки с трамплина даже летом. Также есть некоторый дефицит инвентаря и расходных материалов, и здесь мы рассчитываем на помощь Олимпийского комитета России".

"Еще одним важным вопросом в рамках взаимодействия с ОКР является оплата услуг иностранных специалистов. Кроме того, федерация начинает подготовку к Олимпийским играм в Пекине по программам "Штайншлифт" и "Адаптация". Сборная России уже вылетела на этап Кубка мира по параллельному слалому, который пройдет 23-24 февраля в Китае. Специалисты ФСР изучат склоны, структуру снега, влажность и погодные условия, вся собранная информация послужит надежным фундаментом для подготовки к Играм-2022", - добавил Тихомиров.