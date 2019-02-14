Тульский ФК "Арсенал" поддерживает предложение о введении паспорта болельщика в России

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Тульский футбольный клуб "Арсенал" положительно относится к возможному введению системы паспорта болельщика (Fan ID) в России на регулярной основе. Об этом ТАСС сказал президент клуба Гурам Аджоев.

В среду в Госдуме на круглом столе по теме "Система идентификации личности зрителей на спортивных соревнованиях" обсуждалась тема введения единой системы паспорта болельщика.

"Я думаю, это хорошая идея, мы же уже прошли через это на чемпионате мира - идея отличная, - сказал Аджоев. - Во-первых, на стадионе будет дисциплина. Надо еще уточнить, как точно он будет действовать - это не так просто. Не думаю, что это отразится на посещаемости: если человек любит свою команду, то он придет на игру в любом случае".

Паспорт болельщика (Fan ID) - нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи прошедшего в России чемпионата мира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан паспорт болельщика давал право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.