Анкипанс: матч КХЛ на открытом воздухе в Риге будет праздником для зрителей

РИГА, 14 февраля. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на открытом воздухе между рижским "Динамо" и одноименной командой из Минска будет праздником для зрителей. Такое мнение журналистам высказал главный тренер латвийской команды Гиртс Анкипанс.

Встреча пройдет в пятницу в Риге на специально оборудованной площадке на базе спорткомплекса средней школы №84 и начнется в 20:30 по московскому времени.

"Естественно, что это большой праздник для зрителей. Для обеих команд будут одинаковые условия. Конечно, на "Арене-Рига" мы чувствуем себя более комфортно, это наш дом, но эта игра для болельщиков", - отметил Анкипанс.

Рижское "Динамо" после 58 игр занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции и отстает от идущего восьмым "Сочи" на два очка. Минчане занимают 11-е место на Западе и потеряли все шансы на попадание в плей-офф.

"Я думаю, что будет очень хорошая атмосфера. Но мы боремся за попадание в плей-офф, и очки для нас самое главное. Мы неудачно провели игру с минским "Динамо" (2 февраля, 1:3 - прим. ТАСС), проиграли в упорной борьбе, но мы должны продолжать бороться, работать дальше", - подчеркнул Анкипанс.

В прошлом году в аналогичном матче на открытом воздухе в Риге победу одержали гости со счетом 3:2.