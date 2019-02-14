Руководство рижского "Динамо" довольно выступлением команды в сезоне КХЛ

РИГА, 14 февраля. /ТАСС/. Председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис доволен результатами команды в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал журналистам.

Рижское "Динамо" после 58 игр занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции и отстает от идущего восьмым "Сочи" на два очка.

"Шансы попасть в плей-офф хорошие, но не все зависит от нас. "Сочи" впереди на два очка, у них лучше график, мы последние два матча играем на выезде, один из них с ЦСКА. Мы очень довольны нашей командой, у нас много выдающихся игроков. Может быть, мы многим уступали по уровню мастерства, но обыгрывали более сильные команды благодаря мотивации и самоотдаче", - сказал Савицкис.

В прошлом сезоне рижское "Динамо" заняло последнее, 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. Перед началом нынешнего чемпионата латвийский клуб подписал однолетние контракты с нападающим Линусом Виделлем и защитником Мэтью Майоне. 33-летний швед является лучшим бомбардиром команды в текущем регулярном чемпионате, набрав 44 (22 шайбы + 22 результативные передачи) очка. На счету Майоне 43 (11+32) очка.

"У нас всегда забота, как удержать этих игроков, сейчас у нас хорошо играют [Лаурис] Дарзиньш, Виделль, Майоне, мы попытаемся сохранить этот состав, команда играет хорошо, появились интересные связки, комбинации. Майоне - командный игрок, у него есть харизма, зрители его любят, мы были бы рады его удержать", - рассказал Савицкис.