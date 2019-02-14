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Лыжница Баранова завоевала серебро в спринте на Юношеском фестивале

Первое место заняла полька Моника Скиндер, третьей стала норвежка Линн Софи Мон

ТАСС, 14 февраля. Российская лыжница Алена Баранова заняла второе место в спринте классическим стилем на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Сараеве.

Первое место заняла полька Моника Скиндер, третьей стала норвежка Линн Софи Мон.

18-летняя Баранова завоевала вторую медаль на олимпийском фестивале. Во вторник россиянка стала второй в индивидуальной гонке на 5 км свободным стилем. Также спортсменка является серебряной медалисткой юниорского чемпионата России.

В общем зачете фестиваля сборная России идет на десятой позиции, имея три серебряные и две бронзовые медали. Лидирует команда Швейцарии, в активе которой три золота, три серебра и одна бронза. Европейский юношеский олимпийский фестиваль завершится 16 февраля.

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