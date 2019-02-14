Российские лыжники завоевали серебро и бронзу в спринте на Юношеском фестивале

ТАСС, 14 февраля. Российские лыжники Артем Максимов и Сергей Волков завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно в спринте классическим стилем на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Сараеве.

Победу одержал норвежец Андреас Бергсланд. Россиянин Владимир Рыбкин занял 21-е место, Егор Лончаков - 49-е.

В активе сборной России четыре медали в лыжных гонках на фестивале. Ранее Алена Баранова выиграла серебряные медали в индивидуальной гонке на 5 км и спринте.

В общем зачете фестиваля сборная России идет на десятой позиции, имея четыре серебряные и три бронзовые медали. Лидирует команда Швейцарии, в активе которой три золота, три серебра и одна бронза.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль завершится 16 февраля.