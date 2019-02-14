Фигуристка Щербакова завоевала золото на Юношеском фестивале в Сараеве

ТАСС, 14 февраля. Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в женских одиночных соревнованиях на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Сараеве.

Спортсменка, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, показала результат 202,79 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе место заняла итальянка Лукреция Беккари (173,69), третьей стала украинка Анастасия Архипова (161,73). Щербакова - единственная россиянка, выступавшая на турнире.

Щербакова, которой в марте 2019 года исполнится 15 лет, в 2018 году победила на двух этапах юниорского Гран-при и выиграла чемпионат России. В октябре 2018 года на Кубке России Щербакова впервые в истории женского фигурного катания выполнила два четверных лутца в одной программе.

Золото Щербаковой стало первым для сборной России на олимпийском фестивале. В общем зачете россияне поднялись на шестую позицию, имея одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые медали. Лидирует команда Швейцарии, в активе которой три золота, три серебра и одна бронза.

Позднее в четверг произвольную программу представят мужчины, где от России будет участвовать Илья Яблоков, лидирующий после короткого проката.