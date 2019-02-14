Руководство "Манчестер Юнайтед" считает, что с назначением Сульшера клуб стал играть лучше

ТАСС, 14 февраля. Исполнительный вице-президент английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд считает, что назначение Уле Гуннара Сульшера главным тренером оказало положительное влияние на игру команды. Слова Вудворда приводит "Газета.Ru" со ссылкой на AP.

Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед" 19 декабря 2018 года после увольнения Жозе Моуринью. Под руководством норвежского специалиста клуб провел 12 матчей, в которых одержал десять побед, один раз сыграл вничью и потерпел поражение - 13 февраля "Манчестер Юнайтед" уступил французскому ПСЖ со счетом 0:2 в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Назначение Сульшера и его помощника Майка Фелана оказало положительное влияние на весь клуб. Мы в восторге от улучшения игры команды, мы надеемся на хорошее завершение сезона", - сказал Вудворд.

В январе Сульшер установил новый рекорд клуба, одержав шесть побед в шести первых матчах в качестве главного тренера команды. Также норвежец был признан лучшим тренером месяца в чемпионате Англии. После 26 туров чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" занимает четвертое место (51 очко) в турнирной таблице, дающее право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.