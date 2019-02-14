Сидоренко: хоккеисты минского "Динамо" будут быстрее двигаться в матче на открытом воздухе

РИГА, 14 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты минского "Динамо" будут лучше двигаться в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на открытом воздухе с одноименной командой из Риги, чем в играх на закрытой арене. Об этом журналистам рассказал главный тренер белорусской команды Андрей Сидоренко.

Встреча состоится в пятницу в Риге на специально оборудованной площадке на базе спорткомплекса средней школы №84 и начнется в 20:30 мск.

"Мы очень серьезно относимся к игре, это календарный матч. Мы должны сделать праздник нашим болельщикам, которые приедут. В последних наших матчах результат не был известен до последней минуты, думаю, завтра будет такая же встреча. На воздухе будет немного по-другому, будем быстрее двигаться", - отметил Сидоренко.

Главный тренер минчан также сообщил, что ворота его команды будет защищать шведский голкипер Юнас Энрот. "У нас есть проблемы с составом, скамейка короткая, много травмированных. В последнем матче получил травму Теему Пулккинен, попросил на тренировке сегодня не присутствовать, а завтра он может и сыграет", - рассказал Сидоренко.

Сидоренко по совместительству является главным тренером сборной Белоруссии, которая по итогам чемпионата мира 2018 года покинула элитный дивизион. Первенство мира среди команд первого дивизиона группы А пройдет с 28 апреля по 5 мая в Казахстане.

"Я сейчас даю очень много играть молодым белорусским хоккеистам с прицелом на сборную, обкатываем их. Где-то не хватает мастерства, допускают ошибки, а мы проигрываем из-за этого матчи, но все приходит с опытом. Самоотдача у ребят есть", - заключил Сидоренко.