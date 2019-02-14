"Краснодар" сыграл вничью с "Байером" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

КРАСНОДАР, 14 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" сыграл вничью с немецким "Байером" со счетом 0:0 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Краснодаре.

На матче присутствовало 34827 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости матчей "Краснодара". Предыдущий рекорд был установлен 4 ноября 2018 года в матче чемпионата России с "Ростовом" (2:2), на котором присутствовало 34652 зрителя.

Перед началом игры была объявлена минута молчания, посвященная памяти аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе.

Первую официальную игру в составе "Краснодара" провел шведский полузащитник Кристофер Олссон, он вышел в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте матча.

"Краснодар" и "Байер" провели первую очную встречу. Для российского клуба этот матч стал седьмым против немецкой команды, "Краснодар" победил лишь однажды, когда в групповом турнире Лиги Европы сезоне-2015/16 обыграл на своем поле дортмундскую "Боруссию" (1:0). В остальных играх краснодарцы уступили. "Байер" провел десятый матч против российского клуба, в активе немцев четыре победы, три поражения и три ничьих.

Ответный матч пройдет 21 февраля в Леверкузене.