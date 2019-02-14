БАТЭ обыграл "Арсенал" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

ТАСС, 14 февраля. Белорусский футбольный клуб БАТЭ выиграл у английского "Арсенала" со счетом 1:0 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Борисове.

Единственный гол забил Станислав Драгун (45-я минута). На 56-й минуте нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт забил мяч, который был не засчитан из-за положения вне игры. На 85-й минуте Ляказетт был удален с поля за грубую игру.

Клубы встретились в третий раз, БАТЭ выиграл у "Арсенала" впервые. Ранее англичане обыгрывали белорусов в рамках группового этапа Лиги Европы сезона-2017/18 (6:0, 4:2).

В других матчах игрового дня испанская "Севилья" на выезде обыграла итальянский "Лацио" (1:0), греческий "Олимпиакос" дома сыграл вничью с киевским "Динамо" (2:2), чешская "Славия" дома сыграла вничью с бельгийским "Генком" (0:0), португальская "Бенфика" на выезде одержала победу над турецким "Галатасараем" (2:1), французский "Ренн" дома сыграл вничью с испанским "Бетисом" (3:3), итальянский "Интер" в гостях победил австрийский "Рапид" (1:0).

Ответные матчи пройдут 21 февраля.