Кирьяков: "Краснодар" пройдет "Байер" в Лиге Европы, если покажет уверенную игру в обороне

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский клуб "Краснодар" сможет пройти в 1/8 финала Лиги Европы, если в ответном матче с немецким "Байером" покажет такой же дисциплинированный футбол от обороны, какой команда продемонстрировала в домашней встрече. Таким мнением поделился с ТАСС бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков.

"Краснодар" сегодня показал надежную игру в обороне, имел шансы забить, такой же футбол нужно показать и в ответном матче. Не стоит рубиться на встречных курсах, иначе соперник быстро накажет и все очень быстро закончится, - сказал Кирьяков. - Несмотря на то, что российский клуб привык показывать открытую игру, в Леверкузене нужно сыграть дисциплинированно, тогда будут все шансы на проход в следующую стадию".

"Обычно обе эти команды играют приблизительно в одинаковый быстрый футбол, но, учитывая, состояние "Краснодара" из-за зимнего перерыва, было ожидаемо, что "Байер" завладеет преимуществом. В первом тайме хозяева показали быструю игру, имели моменты, во втором тайме момент был лишь один - у Игнатьева. Игнатьев терялся на неродной для него позиции, не всегда был расторопен на мяче, чувствовалось отсутствие Ари на острие", - добавил Кирьяков.

Ответная встреча пройдет 21 февраля в Леверкузене.