"Вашингтон" обыграл "Сан-Хосе" в матче НХЛ. Овечкин забросил 39-ю шайбу в сезоне

ТАСС, 15 февраля. "Вашингтон" обыграл "Сан-Хосе" со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Ти Джей Оши (4-я и 39-я минуты), Якуб Врана (12), Александр Овечкин (25) и Том Уилсон (58). У проигравших отличился Кевин Лабанк (3).

Капитан "Вашингтона" Овечкин забросил 39-ю шайбу в нынешнем сезоне, он продолжает возглавлять гонку снайперов. Всего на его счету 65 очков (39 шайб + 26 передач) в текущем сезоне. Российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов записал на свой счет результативную передачу, доведя общее количество набранных очков в сезоне до 53 (15+38). Оши, помимо двух шайб, отметился точной передачей и достиг отметки в 500 очков в карьере.

"Вашингтон" занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 58 матчах 71 очко, "Сан-Хосе" идет третьим на Западе с 75 очками в 58 играх.

В следующем матче "Вашингтон" 18 февраля в гостях сыграет с "Анахаймом", "Сан-Хосе" днем ранее примет на своей арене "Ванкувер".

В другом матче "Торонто" в гостях обыграл "Вегас" (6:3).