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Зимний чемпионат России станет для Ласицкене последним стартом перед ЧЕ в Глазго

Медали в прыжках в высоту среди женщин будут разыграны 15 февраля
Мария Ласицкене Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Чемпионат России в помещении, который проходит с 13 по 15 февраля в Москве, станет для лидера мирового сезона в женских прыжках в высоту Марии Ласицкене последним стартом перед зимним европейским первенством в британском Глазго. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Медали в прыжках в высоту среди женщин будут разыграны 15 февраля, в заключительный день чемпионата России.

"Чемпионат России будет для Марии последним стартом перед Глазго. Под вопросом было ее участие 17 февраля в Мемориале Алексеева в Санкт-Петербурге, но теперь принято решение об отказе. Спортсменка будет готовиться к чемпионату Европы", - отметила Назарова.

Неоднократная чемпионка мира и Европы Ласицкене на турнире "Русская зима", который проходил в Москве 4 февраля, прыгнула на 2,04 м, установив лучший результат сезона в мире.

Зимний чемпионат Европы пройдет в Глазго с 1 по 3 марта.

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