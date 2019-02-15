Арена для керлинга в Сочи будет перепрофилирована под самбо и дзюдо

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Керлинговая арена "Ледяной куб" в Сочи будет перепрофилирована под самбо и дзюдо, а новые центры для керлинга планируется построить в Москве и Владивостоке. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам совещания, которое Владимир Путин провел на площадке "Ледяного куба" в четверг поздно вечером.

Как напомнил Песков, с соответствующим предложением ко главе государства обратился президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, аргументировав это тем, что в Сочи сложно развивать данный вид спорта. Свищев также попросил Путина поддержать строительство стадионов для керлинга в Москве и Владивостоке.

"Президент на эту тему совещание провел, и решили, что ему (Свищеву) помогут с реструктуризацией кредитов ВЭБа (на строительство "Ледяного куба" - прим. ТАСС). В Керлинговом центре Сочи будет сделана площадка для внутрироссийских и международных соревнований по борьбе - а именно, дзюдо и самбо. А в свободное от соревнований время там будет функционировать детско-юношеская спортивная школа по тем же борцовским искусствам", - сказал пресс-секретарь президента. На прилегающей к "Ледяному кубу" территории будет построена гостиница для борцов и тренировочные залы, медицинский центр и т.д.

"Планы широкие, Путин традиционно держит [под контролем] тему 100-процентного вовлечения олимпийского наследия в повседневную жизнь Краснодарского края и РФ в целом", - подчеркнул Песков.

Президент приехал на арену "Ледяной куб" поздно вечером в четверг. Он осмотрел центральную ледовую площадку, после чего поговорил с главой Федерации керлинга России в одном из внутренних помещений. На встрече присутствовали также, в частности, помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта Павел Колобков, глава "Газпрома" Алексей Миллер и другие.

Арена для керлинга "Ледяной куб", строительство которой велось с 2010 по 2013 год, расположена в прибрежном кластере олимпийских объектов сочинской зимней Олимпиады 2014 года. Она является единственным спортивным сооружением для керлинга в России, которое было построено именно для этого вида спорта. Арена оборудована шестью дорожками для игр в керлинг и рассчитана на 3 тыс. зрителей.

Помимо центральной спортивной площадки, объект включает в себя также хореографический и тренажерный залы, раздевалки, ресторанный комплекс, административные и медицинские помещения, а на прилегающей территории есть три футбольных поля разного размера с искусственным покрытием.

В настоящее время "Ледяной куб" является основной тренировочной площадкой мужской и женской национальных сборных России по керлингу, здесь также проходят сборы и соревнования для команд разных городов России и стран СНГ.