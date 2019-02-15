СМИ: российский бизнесмен Герасименко продал итальянский баскетбольный клуб "Канту"

ТАСС, 15 февраля. Российский бизнесмен Дмитрий Герасименко продал итальянский баскетбольный клуб "Канту" компании American Group за €800 тыс. Об этом сообщает итальянский портал La Provincia di Como.

Отмечается, что стоимость клуба составила €350 тыс., еще €450 тыс. американская компания доплатила за участок земли, на котором будет построена новая арена.

Герасименко стал владельцем итальянского клуба в ноябре 2015 года, в январе 2016-го он занял пост президента "Канту". С лета прошлого года по январь 2019-го команду возглавлял российский специалист Евгений Пашутин.

"Канту" является трехкратным чемпионом Италии, дважды команда побеждала в Кубке чемпионов и четыре раза завоевывала Кубок Корача. В текущем сезоне чемпионата Италии клуб занимает десятое место в турнирной таблице, одержав 9 побед в 19 играх.