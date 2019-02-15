Россиянин Колесников признан лучшим пловцом Европы 2018 года

ТАСС, 15 февраля. Российский пловец Климент Колесников победил в голосовании Европейской лиги плавания (LEN) на звание лучшего пловца Европы 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

В голосовании приняли участие представители европейских национальных плавательных федераций и члены комитетов и групп LEN. Колесников набрал 44% процента голосов, на втором месте расположился британец Адам Пити (36%). Колесников стал первым россиянином, завоевавшим эту премию.

В 2018 году Колесников завоевал две золотые, три серебряные и две бронзовые медали чемпионата мира на короткой воде, а также три золота, два серебра и одну бронзу на чемпионате Европы, где он установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине.

У женщин лучшей пловчихой признана шведка Сара Шёстрём (45,3%). Россиянка Юлия Ефимова вошла в пятерку, за нее было отдано 8% голосов. Победительницей голосования на звание лучшей синхронистки стала россиянка Светлана Колесниченко (63,8%).

В плавании на открытой воде лучшими стали венгр Кристоф Разовский (47,2%) и голландка Шарон ван Раувендал (73,6%).