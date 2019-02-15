Тренер клуба НБА "Голден Стэйт" Керр оштрафован на $25 тыс. за оскорбление судьи

ТАСС, 15 февраля. Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" Стив Керр оштрафован на $25 тыс. за оскорбления в адрес арбитра во время гостевого матча с "Портлендом". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу НБА.

Конфликт тренера с арбитром произошел в четвертой четверти матча, когда судьи приняли сторону "Портленда". Керр получил два технических фола и был удален с площадки за оскорбление судьи. Матч завершился победой "Портленда" (129:107).

В текущем сезоне "Голден Стэйт" занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции с 41 победой в 57 матчах.