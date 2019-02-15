Самый возрастной участник эстафеты огня Универсиады пробежал с факелом в Шушенском

КРАСНОЯРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Огонь зимней Универсиады 2019 года пронесли по улицам Шушенского в Красноярском крае. В этом этапе принял участие самый возрастной участник эстафеты - 83-летний Анатолий Доровских, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

В шушенском этапе эстафеты приняли участие 11 факелоносцев. Они пробежали 1,93 км. Одной из точек маршрута стал музей-заповедник "Шушенское", основанный в прошлом веке в память о ссылке в селе Владимира Ленина.

"Светило солнышко, было минус 4 градуса, мы отогрелись после суровых морозов на северах. На этом этапе факел нес самый старший участник эстафеты огня Универсиады - 83-летний ветеран спорта Анатолий Доровских", - сообщили организаторы.

Также огонь по улицам Шушенского пронесли артист народного духового эстрадно-джазового оркестра "Крещендо" Николай Улитин, призер Кубка России по легкой атлетике Антон Аникин и другие.

Зимняя Универсиада состоится в Красноярске с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке..