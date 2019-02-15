Американский баскетболист Рейнольдс не примет участия в Матче звезд Единой лиги ВТБ

ТАСС, 15 февраля. Американский центровой баскетбольного клуба "Зенит" Джален Рейнольдс не сможет сыграть в Матче звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет 17 февраля в Москве. Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Сообщается, что Рейнольдс пропустит игру по семейным обстоятельствам.

"Дорогие друзья! К сожалению, я не смогу принять участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ. Я хочу извиниться перед лигой и организаторами матча, перед болельщиками, которые голосовали за меня, а также зрителями, которые придут на трибуны или будут смотреть игру по телевизору. Возникли обстоятельства, из-за которых я вынужден срочно улететь домой. Обещаю, что в следующих матчах покажу свою лучшую игру, за которую удостоился чести быть приглашенным на матч всех звезд", - сказал 26-летний баскетболист.

В Матче звезд соперничают команды "Звезды России" и "Звезды мира". Первая команда формируется из лучших российских игроков, выступающих в лиге, вторая - из иностранных. Рейнольдс был выбран в состав "Звезд мира" по результатам голосования болельщиков и представителей СМИ. По решению главного тренера команды Димитриса Прифтиса, американец должен был сыграть в стартовой пятерке. Также руководство лиги выбрало центрового "Зенита" одним из четырех участников конкурса данков.

Игра пройдет на "ВТБ-Арене". Каждая команда состоит из 12 игроков. В двух состоявшихся матчах победу одерживали "Звезды России".