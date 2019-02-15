КХЛ объявила о запуске проекта "Буллитботл" по сбору и переработке пластиковых отходов

ТАСС, 15 февраля. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) запускает экологический проект "Буллитботл" по сбору и переработке пластиковых отходов. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Для сбора пластика на аренах будут установлены специальные корзины в виде хоккейных ворот. Собранный материал будет отправляться на вторичную переработку и использоваться в качестве сырья для изготовления спортивной формы, строительных материалов и игрушек. Планируется, что первые акции пройдут 18 и 20 февраля на "ВТБ Арене" во время матчей московского "Динамо".

"Буллитботл - экологический проект, направленный на повышение осведомленности и формирование ответственного отношения к вопросам переработки мусора. Так, из 30 пустых пластиковых бутылок может получиться хоккейный свитер. Спортивные лиги должны помнить, что они не только дарят зрелище, но также являются уникальным сообществом спортсменов, болельщиков, которому по силам менять общественное сознание. Надеюсь, что участие в этом проекте создаст у каждого участника ответственное отношение к вопросу утилизации пластика не только на арене в дни матчей, но и в повседневной жизни", - сказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

О готовности участвовать в проекте также сообщили санкт-петербургский СКА, уфимский "Салават Юлаев", ярославский "Локомотив", челябинский "Трактор", череповецкая "Северсталь", магнитогорский "Металлург", хабаровский "Амур" и ХК "Сочи".

Отмечается, что проект направлен на поддержание экологической инициативы Единой лиги ВТБ, ранее запустившей акцию "Баскетботл".