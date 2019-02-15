Остроушко: сборная России по регби учла ошибки матча ЧЕ-2019 с испанцами

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России провел работу над тактическими и психологическими ошибками матча чемпионата Европы по регби с командой Испании. Таким мнением с ТАСС поделился игрок российской команды Владимир Остроушко.

В субботу россиянам предстоит встреча против сборной Бельгии в рамках чемпионата Европы. Игра состоится в Сочи (начало - 14:00 мск) на стадионе им. Славы Метревели. В первом матче турнира сборная России 10 февраля в гостях уступила испанцам (14:16).

"После матча с испанцами мы провели видеоанализ, тренерский штаб указал на ошибки, и завтра будет определенно другая игра. Не думаю, что команда поплыла но, возможно, сыграл фактор самоуверенности после лидерства в первом тайме, а также недопонимание в атаке и большое количество брака, - сказал Остроушко. - Сборная Бельгии - хороший европейский соперник, большое количество игроков которого играют во французских чемпионатах, но завтра мы играем дома и не позволим бельгийцам разыграться. В физическом плане команда также в полной боеготовности, потерь перед игрой нет: с нами работает отличный специалист по физподготовке, ежедневно отслеживая готовность игроков и регулярно давая кому-то отдохнуть, виден грамотный профессиональный подход".

В августе главным тренером сборной России был назначен валлиец Лин Джонс. "Под руководством нового тренера команда потихоньку сыгрывается от матча к матчу, у него своя психология, свой подход к игре, например, после его назначения команда ощутимо прибавила в защите. К тому же он находит время и для работы над тренировочным процессом, может посмеяться с командой, атмосфера исключительно позитивная, все как один стремятся поучаствовать в мировом первенстве, но ему нужно дать немного времени, чтобы он полностью раскрылся к Кубку мира", - заявил Остроушко.

На чемпионате Европы команды России, Бельгии, Германии, Грузии, Испании и Румынии разыграют первенство, проведя однокруговой турнир. Последний тур запланирован на 17 марта.