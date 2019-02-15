Боксер Мэйуэзер принял предложение провести показательный бой в Японии в июле за $10 млн

ТАСС, 15 февраля. Американский боксер Флойд Мэйуэзер заявил, что собирается провести показательный бой на июльском мероприятии в Японии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на TMZ.

31 декабря Мэйуэзер провел показательный бой с японцем Тенсином Насукавой, который завершился победой американца нокаутом в первом раунде.

"Мне позвонили из Японии и предложили провести бой в июле. Сумма примерно $10 млн, поединок трехраундовый, все правила прежние, к которым я привык. Как я понял, мне предстоит драться с японским боксером, некоторое время назад завершившим карьеру", - сказал боксер.

Американец добавил, что в этом году он проведет еще четыре или пять показательных боев и заработает около $80 млн.

41-летний Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн, за бой с ирландцем Коннором Макгрегором, по неофициальной информации, он получил $275 млн. В июле 2018 года журнал Forbes поставил Мэйуэзера на первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей.

Мэйуэзер имеет на своем счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр - 1996.