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Футбол в Англии

Футболисты "Манчестер Юнайтед" Лингард и Марсьяль выбыли из строя на две-три недели

Игроки получили повреждения в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ

ТАСС, 15 февраля. Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер сообщил, что футболисты Джесси Лингард и Антони Марсьяль пропустят две-три недели из-за травм. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Надеюсь, они быстро справятся с травмами. Думаю, мы не увидим их две игры. Есть вероятность, что восстановление займет две-три недели", - сказал Сульшер.

Оба футболиста получили повреждения в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с французским ПСЖ (0:2) 12 февраля. МЮ потерпел первое поражение под руководством Сульшера.

Лингард и Марсьяль точно не примут участия в матче с "Челси" (18 февраля) в рамках 1/8 финала Кубка Англии и игре с "Ливерпулем" (24 февраля) в чемпионате Англии.

В текущем сезоне 26-летний Лингард провел 26 матчей во всех турнирах, в активе полузащитника пять мячей и три результативные передачи. 23-летний Марсьяль сыграл в 27 матчах, в которых забил 11 мячей и отдал две результативные передачи.

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