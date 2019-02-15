Мэр Риги: матчи КХЛ на открытом воздухе продвигают город и Латвию за рубежом

РИГА, 15 февраля. /ТАСС/. Матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на открытом воздухе в Риге продвигают город и Латвию в мире. Об этом журналистам заявил мэр Риги Нил Ушаков.

В пятницу в Риге на специально оборудованной площадке на базе спорткомплекса средней школы №84 проходит матч между местным "Динамо" и одноименной командой из Минска. Подобная игра проходит второй год подряд.

"То, что это происходит на открытом воздухе, для Риги новинка. Мы рады, что организаторы второй год подряд выбрали Ригу местом проведения такого матча. Хоккей для Риги - больше, чем обычная спортивная игра, это часть стиля, часть жизни. Это праздник для болельщиков и реклама Риги, это событие показывают по всему хоккейному миру, мы рады, это продвижение Риги и Латвии за рубежом", - отметил Ушаков.

Матч между рижским "Динамо" и одноименной командой из Минска - четвертая игра на открытом воздухе в истории КХЛ.