Анкипанс: атмосфера на матче КХЛ на открытом воздухе не была для рижского "Динамо" новой

РИГА, 16 февраля. /ТАСС/. Атмосфера встречи на открытом воздухе в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между рижским "Динамо" и одноименной командой из Минска не была новой для хозяев площадки. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер рижан Гиртс Анкипанс.

В пятницу рижское "Динамо" переиграло минское "Динамо" со счетом 3:1. Встреча прошла в Риге на специально оборудованной для этого площадке на базе спорткомплекса средней школы №84. В прошлом году эти же команды встречались в матче чемпионата КХЛ на том же месте, тогда победа осталась за гостями (3:2).

"Атмосфера для нас не была новой, мы знали, что будет громкий звук из колонок. Прекрасно, что мы можем проводить для людей такой праздник", - отметил Анкипанс.

Рижское "Динамо" после 59 игр набрало 58 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от идущего восьмым "Сочи" на два очка. "Всю игру старались играть в давление, за счет этого и выиграли, заставили соперника ошибаться. Благодарен команде за отношение и за самоотдачу, мы продолжаем бороться за плей-офф. Да, это был праздник для зрителей, но для нас самое главное, что мы набрали два очка", - подчеркнул тренер.

Главный тренер минского "Динамо" Андрей Сидоренко отметил самоотдачу своих хоккеистов. "Совсем другая игра, другой лед, другие ощущения - праздник удался. Хороший матч, никто не хотел уступать. Несмотря на потери в составе, мы имели возможности забить и хорошо двигались", - сказал Сидоренко.

Также главный тренер минчан сообщил о том, что вратарь команды Юнас Энрот провел свой последний матч в составе команды в текущем сезоне. "Энрот уходит, он хочет продолжить сезон в Швеции. Для него это была последняя игра в этом сезоне, но в будущем он хочет играть за "Динамо". Я ему могу пожелать только удачи", - сказал Сидоренко.