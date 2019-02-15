Этап Кубка мира по фристайлу стартует в Москве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика стартует на Воробьевых горах в Москве. Он станет вторым в международном календаре сезона-2018/19.

В соревнованиях примут участие порядка 70 спортсменов из России, Австралии, Белоруссии, Германии, Казахстана, Канады, Китая, США, Швейцарии и Японии. Награды будут разыграны в индивидуальных соревнованиях женщин и мужчин.

Вход для зрителей на этап Кубка мира станет бесплатным и будет осуществляться с Воробьевской набережной. Попасть на нее можно либо от станции метро "Воробьевы горы", либо на канатной дороге от станций "Лужники" и "Воробьевы горы" до остановки "Новая лига" - места проведения соревнований. Квалификации начнутся в 14:00 мск у женщин и в 16:30 мск у мужчин, финальные заезды стартуют в 19:30 мск. Для удобства передвижения болельщиков московская канатная дорога 16 февраля с 18:00 до 22:00 будет работать бесплатно.

Впервые этап Кубка мира по лыжной акробатике прошел в Москве в марте 2008 года, тогда сборная России не сумела завоевать медали. В сезоне-2013/14 этап Кубка мира в России не проводился, а годом ранее соревнования прошли в Сочи. На четырех последних московских этапах турнира российская команда ни разу не оставалась без наград. В прошлом году бронзовые медали завоевали Александра Орлова и Станислав Никитин, а Илья Буров стал серебряным призером.

Состав участников

Сборную России на московском этапе представят 14 человек, среди которых будут чемпион мира и победитель прошлого этапа Максим Буров, бронзовый призер Олимпийских игр Илья Буров, а также обладатель бронзы чемпионата мира в командных соревнованиях и прошлого этапа турнира Станислав Никитин и серебряный призер чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях и обладатель бронзовой награды в командных соревнованиях Любовь Никитина. В Москве выступят и спортсмены из ближайшего резерва национальной сборной.

"Для нас очень важен домашний этап Кубка мира, потому что у российской команды есть расширенная квота, мы можем посмотреть на нашу молодежь. Не всегда есть возможность вывести всех на Кубок мира, а тут домашняя трасса - на ней психологически проще выступить и проявить себя. На московском этапе будут соревноваться потенциальные участники юниорского первенства мира, здесь и проведем отбор на этот турнир. Для спортсменов из регионов очень важно проявить себя, чтобы тренерский штаб сборной мог на них посмотреть", - сообщил журналистам президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

"Основная команда будет бороться за медали, в этом я не сомневаюсь. В расширенный состав сборной вошла наша молодежь, посмотрим на ближайший резерв, - отметил старший тренер сборной России Александр Понгильский. - Будем выбирать кандидатов на летний этап подготовки с основной командой и просить руководство расширить состав, чтобы подводить молодых спортсменов к главной команде".

Главными конкурентами российских спортсменов на московском этапе Кубка мира станут украинец Александр Абраменко - серебряный призер прошедшего в США чемпионата мира и чемпион Олимпийских игр в Пхенчхане, китайский фристайлист Ван Синьди, завоевавший серебряную награду на предыдущем этапе турнира, и швейцарец Ной Рот, ставший чемпионом мира в командных соревнованиях и бронзовым призером мирового первенства в индивидуальных заездах.

В женских соревнованиях главными соперницами россиянок станут чемпионка мира Александра Романовская из Белоруссии, а также бронзовый призер мирового первенства и лидер общего зачета Кубка мира китаянка Сю Ментао.