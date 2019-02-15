Хоккеист Майоне назвал атмосферу матча на открытом воздухе в Риге непередаваемой

В пятницу рижское "Динамо" переиграло одноименную команду из Минска со счетом 3:1. Встреча прошла в Риге на открытом воздухе на специально оборудованной для этого площадке на базе спорткомплекса средней школы №84.

"Это было невероятно, я очень рад принять участие в таком событии. Условия и погода были отличными, непередаваемая атмосфера. Я получил огромное удовольствие, не было ни холодно, ни жарко. Я из Канады, но я никогда до этого не играл в профессиональных матчах на открытом воздухе, я с нетерпением ждал этого дня, очень хотел сыграть на улице", - рассказал Майоне.

Рижское "Динамо" после 59 игр набрало 58 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от идущего восьмым "Сочи" на два очка. Сочинцы в пятницу на выезде переиграли московское "Динамо" со счетом 3:2 в овертайме. "Мы не переживаем из-за турнирной ситуации, она нас только подстегивает. Я видел, что "Сочи" одержал победу, но это от нас не зависит, нам надо контролировать то, что находится в наших руках, мы должны выиграть оставшиеся три матча", - сказал Майоне.

Во втором периоде Майоне забросил шайбу, которая была отменена после видеопросмотра из-за того, что его партнер по команде находился в момент броска в площади ворот. "Я не разочарован, что мою шайбу отменили. Я был бы расстроен, если бы мы проиграли. Самое главное - добились нужного результата", - заключил собеседник агентства.

В следующем матче рижское "Динамо" в спорткомплексе "Арена-Рига" примет братиславский "Слован". Встреча состоится 18 февраля.