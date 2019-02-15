Мейя: рижскому "Динамо" было трудно адаптироваться к игре КХЛ на открытой площадке

РИГА, 16 февраля. /ТАСС/. Хоккеистам рижского "Динамо" было трудно привыкнуть ко льду в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который прошел на открытом воздухе в столице Латвии. Об этом ТАСС рассказал нападающий рижан Гинтс Мейя.

В пятницу рижское "Динамо" переиграло одноименную команду из Минска со счетом 3:1. Мейя стал автором первой заброшенной шайбы в игре и был признан лучшим игроком в составе своей команды.

"Мне приятно стать лучшим игроком матча. Начало было непонятное, был небольшой стресс. Забросили шайбу и после этого стали играть лучше. Было трудно адаптироваться, шайба постоянно прыгала, сложно было принимать ее, игроки часто падали", - пояснил Мейя.

Рижское "Динамо" после 59 игр набрало 58 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от идущего восьмым "Сочи" на два очка. Сочинцы в пятницу на выезде переиграли московское "Динамо" со счетом 3:2 в овертайме. "Нам надо продолжать бороться и стараться выигрывать все матчи. В таблицу будем смотреть в конце чемпионата", - отметил хоккеист.

В следующем матче рижское "Динамо" в спорткомплексе "Арена-Рига" примет братиславский "Слован". Встреча состоится 18 февраля.