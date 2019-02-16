Команда США обыграла сборную мира во встрече восходящих звезд НБА в Шарлотте

ТАСС, 16 февраля. Сборная США одержала победу над командой мира во встрече восходящих звезд, прошедшей в рамках звездного уик-энда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Матч состоялся в Шарлотте (штат Северная Каролина).

Встреча завершилась со счетом 161:144 в пользу американской команды. Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Кайл Кузма (35 очков, 6 подборов, 2 передачи), признанный по итогам лучшим баскетболистом матча. У сборной мира больше всех очков набрал австралийский защитник "Филадельфии" Бен Симмонс (28 очков, 5 подборов, 6 передач).

Составы команд формировались из игроков, выступающих в лиге первый или второй год. В подобном формате матч восходящих звезд НБА прошел в четвертый раз - на счету каждой из сборных теперь по две победы. В предыдущие годы встреча проводилась между новичками и баскетболистами, выступающими в ассоциации второй сезон.

Звездный уик-энд НБА начался в ночь на 16 февраля в Шарлотте. На следующий день состоятся конкурсы индивидуального мастерства, трехочковых бросков и слэм- данков. Завершится уик-энд Матчем звезд НБА 18 февраля.