Харитонов считает случайным удар Митриона в пах во время боя в Bellator

ТАСС, 16 февраля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов считает, что удар ногой в пах со стороны американца Мэтта Митриона во время поединка турнира Bellator получился случайным. Об этом он заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

Поединок организации Bellator между Харитоновым и Митрионом, который прошел в ночь на субботу в Анкасвилле (США, штат Коннектикут), был прерван в первом раунде после удара ногой в пах со стороны американца. Бой был признан несостоявшимся.

"Я разочарован, потому что очень долго ждал этого боя. Но, к сожалению, вот так все получилось. Я считаю, что это 100 процентов случайность. Митрион хотел провести внутренний лоу-кик, но он корявый боец, поэтому не попал", - сказал Харитонов.

В послужном списке Харитонова 28 побед (26 досрочно) и шесть поражений. На счету Митриона - 13 побед (11 досрочно) и шесть поражений.