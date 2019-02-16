Митрион извинился перед Харитоновым за удар в пах во время боя в Bellator

ТАСС, 16 февраля. Американский боец смешанного стиля (ММА) Мэтт Митрион извинился перед россиянином Сергеем Харитоновым за удар в пах во время боя организации Bellator. Об этом он сообщил после боя в интервью ведущему турнира, которое приводит телеканал DAZN.

Поединок организации Bellator между Харитоновым и Митрионом, который прошел в ночь на субботу в Анкасвилле (США, штат Коннектикут), был прерван в первом раунде после удара ногой в пах со стороны американца. Бой был признан несостоявшимся.

"Я, конечно, не хотел ничего такого. Приношу извинения Сергею за произошедшее и всем фанатам. Чувствую себя ужасно", - сказал Митрион.

В послужном списке Харитонова 28 побед (26 досрочно) и шесть поражений. На счету Митриона - 13 побед (11 досрочно) и шесть поражений.