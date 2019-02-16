Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на Универсиаду

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Стал известен состав женской и мужской сборных России по лыжным гонкам на Всемирную зимнюю Универсиаду, которая пройдет в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

В состав женской сборной России вошли Татьяна Алешина, Диана Головань, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Кристина Кускова, Христина Мацокина, Полина Некрасова и Екатерина Смирнова. У мужчин в Красноярск отправятся Егор Казаринов, Кирилл Киливнюк, Иван Кириллов, Илья Порошкин, Андрей Собакарев, Александр Терентьев, Антон Тимашев и Иван Якимушкин.

В программу Универсиады войдут спринтерская гонка свободным стилем, гонка преследования, гонка классическим стилем, масс-старт, эстафетная гонка и командный спринт.

Зимняя Универсиада в Красноярске пройдет 2-12 марта. Будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт- трек. По предварительным прогнозам, в Играх примут участие 3 050 спортсменов из более чем 50 стран, организаторы ожидают более 200 тыс. гостей.