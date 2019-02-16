Глава Bellator Кокер извинился за прерванный бой Харитонова и Митриона

ТАСС, 16 февраля. Президент организации Bellator Скотт Кокер принес извинения за признанный несостоявшимся бой на турнире Bellator 215 между российским бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым и Мэттом Митрионом, который был прерван из-за удара ногой в пах со стороны американца. Об этом он сообщил в Twitter.

Поединок организации Bellator между Харитоновым и Митрионом, который прошел в ночь на субботу в Анкасвилле (США, штат Коннектикут), был прерван в первом раунде после удара ногой в пах со стороны американца. Бой был признан несостоявшимся.

"Подобное впервые в моем опыте. Я приношу извинения всем", - сказал Кокер.