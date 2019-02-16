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Глава Bellator Кокер извинился за прерванный бой Харитонова и Митриона

Поединок был прерван из-за удара ногой в пах со стороны американца и признан несостоявшимся

ТАСС, 16 февраля. Президент организации Bellator Скотт Кокер принес извинения за признанный несостоявшимся бой на турнире Bellator 215 между российским бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым и Мэттом Митрионом, который был прерван из-за удара ногой в пах со стороны американца. Об этом он сообщил в Twitter.

Поединок организации Bellator между Харитоновым и Митрионом, который прошел в ночь на субботу в Анкасвилле (США, штат Коннектикут), был прерван в первом раунде после удара ногой в пах со стороны американца. Бой был признан несостоявшимся.

"Подобное впервые в моем опыте. Я приношу извинения всем", - сказал Кокер.

В послужном списке Харитонова 28 побед (26 досрочно) и шесть поражений. На счету Митриона - 13 побед (11 досрочно) и шесть поражений.

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