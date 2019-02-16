Форвард "Рейнджерс" Наместников признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 16 февраля. Российский нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Наместников забросил две шайбы и сделал результативную передачу в гостевом матче против "Баффало" (6:2).

Первой звездой дня назван американский голкипер "Нью- Джерси" Кори Шнайдер, который вышел на замену в гостевом матче против "Миннесоты", когда его команда уступала со счетом 1:4. Голкипер отразил все 15 бросков по своим воротам, а "Нью-Джерси" одержал победу в овертайме со счетом 5:4.

Третьей звездой дня стал швейцарский форвард "Каролины" Нино Нидеррайтер. В матче против "Эдмонтона" (3:1) форвард забросил две шайбы.