Тренер Кияшко: Митрион попал в пах Харитонову из-за технической ошибки

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля (ММА) Мэтт Митрион попал ногой в пах россиянину Сергею Харитонову во время боя в Bellator из-за технической ошибки. Такое мнение высказал ТАСС тренер бойцов ММА, в том числе россиянина Александра Волкова, Тарас Кияшко.

Поединок организации Bellator между Харитоновым и Митрионом, который прошел в ночь на субботу в Анкасвилле (США, штат Коннектикут), был прерван в первом раунде после удара ногой в пах со стороны американца. Бой был признан несостоявшимся. Позднее Харитонов был доставлен в больницу.

"Митрион пробивал внутренний лоу-кик (удар ногой - прим. ТАСС) и не довернул бедро, - сказал специалист. - Поэтому и попал в пах. У него достаточно корявая и размашистая техника, и я не думаю, что он сделал это умышленно. И попал он довольно неудачно, потому что Сергей обычно терпит, но здесь видно, что достаточно больно".

В послужном списке Харитонова 28 побед (26 досрочно) и шесть поражений. На счету Митриона - 13 побед (11 досрочно) и шесть поражений.