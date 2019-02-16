Баскетболист Йоэсаар заменит Рейнольдса в Матче звезд Единой лиги ВТБ

ТАСС, 16 февраля. Эстонский защитник "Калева" Янари Йоэсаар заменит американского игрока баскетбольного клуба "Зенит" Джалена Рейнольдса в Матче звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет 17 февраля в Москве. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В Матче звезд соперничают команды "Звезды России" и "Звезды мира". Первая команда формируется из лучших российских игроков, выступающих в лиге, вторая - из иностранных. Рейнольдс был выбран в состав "Звезд мира" по результатам голосования болельщиков и представителей СМИ, однако американец отказался от участия в Матче звезд по семейным обстоятельствам. По решению главного тренера команды Димитриса Прифтиса, американец должен был сыграть в стартовой пятерке. Кроме того, руководство лиги выбрало центрового "Зенита" одним из четырех участников конкурса данков.

Йоэсаар также заменит Рейнольдса в конкурсе данков, который пройдет в перерыве Матча звезд. В текущем сезоне Единой лиги ВТБ 25-летний баскетболист в среднем набирает 8,9 очка, делает 5,8 подбора, 1,2 передачи и 1,2 перехвата за игру.

Игра пройдет на "ВТБ-Арене". Каждая команда состоит из 12 игроков. В двух состоявшихся матчах победу одерживали "Звезды России".