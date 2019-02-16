СМИ: ЦСКА и "Локомотив" намерены арендовать футболиста "Ромы" Чорича

ТАСС, 16 февраля. Российские футбольные клубы ЦСКА и "Локомотив" рассматривают возможность подписания арендного соглашения с полузащитником итальянской "Ромы" хорватом Анте Чоричем. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянский портал Calciomercatonews.

По информации источника, срок возможного арендного соглашения может составить полтора года. Отмечается, что "Рома" не заинтересована в переходе 21-летнего футболиста в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и хочет, чтобы Чорич пополнил состав одной из команд чемпионата Италии. Трансферное окно в России закрывается 22 февраля.

Чорич перешел в итальянскую "Рому" в мае минувшего года, заключив контракт с итальянским клубом на два года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет € 7 млн. В текущем сезоне футболист сыграл за "Рому" в одном матче, проведя на поле 45 минут и не сумев отметиться результативными действиями.