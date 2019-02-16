Более 200 болельщиков поддержат "Краснодар" в ответном матче 1/16 финала ЛЕ с "Байером"

МОСКВА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Более 200 болельщиков "Краснодара" поддержат команду в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против леверкузенского "Байера". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краснодарского клуба.

Матч "Байер" - "Краснодар" пройдет 21 февраля на стадионе "БайАрена" в Леверкузене. Начало - 23:00 мск.

"По информации от менеджера по работе с болельщиками, на сегодняшний день подтверждено уже 200 заявок на билеты на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Байера". Не исключено, что данная цифра может увеличиться", - сказали в пресс-службе.

Первый матч между "Краснодаром" и "Байером" состоялся в четверг и завершился со счетом 0:0.