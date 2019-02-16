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Футбол в России

Футболисты ЦСКА сыграли вничью с "Ньюкаслом" в товарищеском матче в Испании

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 16 февраля. Московский ЦСКА и английский футбольный клуб "Ньюкасл" сыграли вничью со счетом 1:1 в товарищеском матче на предсезонном сборе, который проходит в испанском Кампоаморе.

В составе ЦСКА гол забил Абель Эрнандес (41-я минута). У "Ньюкасла" отличился бывший нападающий казанского "Рубина" и петербургского "Зенита" Соломон Рондон (16).

ЦСКА начал третий предсезонный сбор в Кампоаморе, в рамках которого у московской команды запланированы еще две товарищеские встречи - 19 февраля с испанской "Картахеной" (начало - 20:00 мск) и "Уфой" 23 февраля (18:00). Первый и второй сборы армейцев также прошли в Кампоаморе.

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