Фергюсон возглавит команду ветеранов МЮ в матче легенд в честь 20-летия завоевания требла

ТАСС, 16 февраля. Бывший главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон возглавит команду легенд клуба в матче против легенд немецкой "Баварии", который пройдет 26 мая на стадионе "Олд Траффорд". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Матч будет посвящен 20-летию завоевания требла - в сезоне-1998/99 МЮ победил в чемпионате Англии, стал обладателем Кубка Англии и выиграл Лигу чемпионов. Игра пройдет ровно через 20 лет после победы в финале Лиги чемпионов над "Баварией" (2:1). Все вырученные средства пойдут на благотворительность.

"С нетерпением жду этого особенного дня. Будет здорово увидеть знакомые лица. Это прекрасная возможность поддержать работу клубного фонда", - сказал Фергюсон.

В начале мая 2018 года шотландский специалист по причине кровоизлияния в мозг был госпитализирован в больницу, где ему была сделана срочная операция. Позднее в мае Фергюсон был выписан из больницы. В декабре 2018 года The Sun сообщил, что шотландец стал консультантом исполняющего обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" норвежца Уле Гуннара Сульшера.

77-летний Фергюсон является одним из самых успешных и титулованных тренеров в истории футбола. Шотландец возглавлял "Манчестер Юнайтед" в период с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб завоевал 38 различных трофеев. В 1999 году он был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II, в 2002 году Фергюсон был включен в Зал славы английского футбола.