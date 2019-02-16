Артемьев: сборная России по регби смогла реабилитироваться за поражение от испанцев

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная России почти безупречно провела матч чемпионата Европы по регби против сборной Бельгии (64:7) и смогла реабилитироваться за поражение от команды Испании (14:16) в первом туре соревнований. Таким мнением поделился с журналистами капитан команды Василий Артемьев.

В субботу сборная России в Сочи обыграла бельгийцев со счетом 64:7 в матче второго тура европейского первенства. В первом туре россияне 10 февраля проиграли испанцам со счетом 14:16.

"Мы знали, что у нас есть большой потенциал, который мы не смогли реализовать в первой игре в Мадриде. Сегодня была задача реабилитироваться, контролировать мяч, реализовывать свои моменты и меньше ошибаться, во многом эта задача была выполнена, - сказал капитан сборной. - Выполнили практически все, чего хотели, правда, заработали несколько штрафных, которых можно было избежать, возможно, поэтому чуть-чуть провалили концовку первого тайма и позволили сопернику завладеть мячом и показать их сильную сторону. Второй тайм прошел под нашу диктовку, мы набрали очки и реализовали большую часть своих моментов".

Матч со сборной Бельгии прошел в Сочи на Центральном стадионе им. Славы Метревели при широкой поддержке трибун, вход на стадион был бесплатным. "Хочу поблагодарить болельщиков, пришедших на стадион, их было слышно весь матч, было очень приятно играть первую домашнюю игру года при такой аудитории. Также поблагодарю своих партнеров, сегодня была по-настоящему командная игра, это наша общая победа", - заявил после победы Артемьев.

Чемпионат Европы проходит в формате однокругового турнира, участие принимают сборные России, Бельгии, Германии, Грузии, Испании и Румынии. Чемпион Европы определится 17 марта по итогам пяти сыгранных туров. В активе российской команды 6 очков, она занимает первое место в группе, соперники проведут матчи второго тура позднее.

Следующий матч сборная России проведет 2 марта в гостях с командой Германии.