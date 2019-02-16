Газизов: ФК "Уфа" в ближайшее время объявит о подписании контракта с нападающим

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" скоро подпишет контракт с новым игроком. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

"Надеюсь, что скоро мы объявим о подписании нового игрока. Не могу сообщить подробности пока футболист не пройдет медицинский осмотр, но речь идет о нападающем", - сообщил Газизов.

В данный момент команда находится на третьем тренировочном сборе, который проходит в Испании с 12 по 24 февраля. Первые два учебно-тренировочных сбора прошли на Кипре.

"Подготовкой команды я доволен, она проходит по плану, выполняем все, что наметили. Работа идет, ребята находятся в той форме, которая и нужна на данный момент. Окончательный вывод о том, как мы подготовились, можно будет сделать уже после того, как начнется чемпионат", - сказал собеседник ТАСС.

Первый матч после зимней паузы в Российской премьер- лиге "Уфа" проведет против московского "Динамо" на домашнем стадионе. Встреча состоится 3 марта.

"Пока рано говорить о том, какая температура будет в день матча с "Динамо", но я рад, что приняли решение перенести игру на 13:30 (11:30 по московскому времени - прим. ТАСС), все-таки должно быть теплее. Встреча должна была начаться в 18:30, но мы с представителями "Динамо" решили, что это слишком поздно. Никаких разговоров именно о переносе матча пока нет. Надеюсь, что все будет хорошо и болельщики придут, люди соскучились по футболу, а мы постараемся показать хорошую игру", - сообщил Газизов.