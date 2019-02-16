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Футбол во Франции

Источник: Олег Петров - единственный кандидат на пост вице-президента ФК "Монако"

Его кандидатура будет рассмотрена на заседании совета директоров клуба 22 февраля
Футболисты "Монако" Александр Головин (справа) и Радамель Фалькао (слева) REUTERS/Eric Gaillard, архив
Описание
Футболисты "Монако" Александр Головин (справа) и Радамель Фалькао (слева)
© REUTERS/Eric Gaillard, архив

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Петров является единственным кандидатом на пост вице- президента футбольного клуба "Монако". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к клубу.

14 февраля Вадим Васильев был освобожден от должностей вице-президента и генерального директора клуба. Французская газета L'Equipe со ссылкой на свои источники сообщала, что владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев принял решение освободить Васильева от занимаемых должностей в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне.

"Олег Петров с большой долей вероятности может занять пост вице-президента "Монако". Кандидатура Петрова на сегодняшний день является единственной и будет рассмотрена на совете директоров клуба 22 февраля", - сообщил источник.

Петров является выпускником Военного Краснознаменного института Министерства обороны (ВКИМО), где он получил диплом переводчика со знанием английского и португальского языков, а также выпускником Российской экономической академии им. Плеханова. После получения высшего образования Петров самостоятельно изучил испанский и греческий языки. На протяжении большей части своей карьеры, Петров работал на глобальных рынках, связанных с такими сферами как электроника, производство и продажа минеральных удобрений, а также в алмазодобывающей отрасли.

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