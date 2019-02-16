Гаджиев: чемпионат Европы по регби для сборной России является подготовкой к ЧМ

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Чемпионат Европы для российских регбистов является подготовкой к мировому первенству. Таким мнением после победы над сборной Бельгии во втором туре европейского первенства поделился с журналистами нападающий сборной России Тагир Гаджиев.

В субботу сборная России одержала домашнюю победу над командой Бельгии (64:7) в рамках второго тура чемпионата Европы. В первом туре россияне 10 февраля проиграли испанцам со счетом 14:16. Чемпионат мира по регби пройдет с 20 сентября по 2 ноября в Японии.

"Сегодня мы показали много нового, чего не делали в матче с Испанией, будем внедрять эти элементы в играх с Грузией и Румынией. Не сказать, что бельгийцы удивили, что у них сегодня мало что получалось, скорее у нас получалось контролировать мяч, но как только у бельгийцев появилась возможность толкать мол, они воспользовались этим, - сказал 24-летний нападающий. - Для нас этот турнир скорее подготовка к Кубку мира, мы начинаем, можно сказать, с азов, нарабатываем новые комбинации, которых пока не так много на данный момент".

Чемпионат Европы проходит в формате однокругового турнира, участие принимают сборные России, Бельгии, Германии, Грузии, Испании и Румынии. Чемпион Европы определится 17 марта по итогам пяти сыгранных туров. Следующий матч сборная России проведет 2 марта в гостях с командой Германии. На чемпионате мира россияне сыграют в группе А с командами Ирландии, Самоа, Шотландии и Японии.