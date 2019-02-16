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Футбол в Испании

СМИ: "Валенсия" намерена выкупить у "Вильярреала" Черышева

Черышев выступает за "Валенсию" на правах аренды до конца текущего сезона

ТАСС, 16 февраля. Испанский футбольный клуб "Валенсия" собирается выкупить права на российского полузащитника Дениса Черышева у "Вильярреала". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

Черышев выступает за "Валенсию" на правах аренды до конца текущего сезона. Контракт россиянина с "Вильярреалом" рассчитан до 2021 года. Сообщается, что сумма отступных за 28-летнего футболиста составляет €7 млн. В текущем сезоне Черышев провел за клуб 27 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

"Валенсия" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Клуб также выступает в Лиге Европы, на стадии 1/16 финала турнира испанцы играют с шотландским "Селтиком". Первый матч, прошедший в Глазго, завершился победой со счетом 2:0, Черышев забил гол и отдал результативную передачу.

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